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«Уральские пельмени» на поезде отправились на гастроли по городам Сибири

Звездная команда даст семь концертов за неделю.

«Уральские пельмени» на поезде отправились на гастроли по городам Сибири
"Уральские пельмени"/Фото: Instagram.com/ural_pelmeny/

Участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов на своей страничке в социальной сети Instagram разметил забавный ролик. Под хит Юрия Антонова «Летящей походкой» юмористы шоу выглядывают из разных купе вагона. Соколов пожелал всем поклонникам команды хорошего настроения и пригласил на ближайшие концерты.

Отметим, что «Уральские пельмени» на поезде отправились на гастроли по городам Сибири. Они выступят в Тюмени, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке и Новосибирске. Причем представления легендарного коллектива будут идти каждый день. В Новосибирске, например, вообще будет сразу два концерта в один день.

«Такие все миленькие, веселенькие, позитивненькие», «Подняли настроение, дорогие вы наши», «Приколисты, они и в поезде приколисты!» «Вот бы в одном вагоне с вами проехать», «Молодцы. Креативненько. Оператора не затоптали?» — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:

"Уральские пельмени"Дмитрий СоколовСибирь

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«Уральские пельмени» на поезде отправились на гастроли по городам Сибири
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