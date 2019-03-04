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Оксана Самойлова нарисовала усы и бороду своей младшей дочери и устроила импровизированную свадьбу

Звездная модель отметила, что Майя выступила на «торжестве» в роли жениха.

Оксана Самойлова нарисовала усы и бороду своей младшей дочери и устроила импровизированную свадьбу
Оксана Самойлова/instagram.com/samoylovaoxana/

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган являются родителями трех замечательных дочерей. На своей страничке в социальной сети Instagram Самойлова опубликовала смешные видеозаписи. Модель нарисовала усы и бороду своей младшей дочери Майе, которая выступила на импровизированной свадьбе в роли жениха.

«А вот наша сегодняшняя свадьба. На смену жениху-медведю пришёл жених-Майя. Посмотрите все три части», — заявила модель. На кадрах можно увидеть, что в роли невесты выступает старшая дочь модели и рэпера. При этом на Майе красивая шляпа.

«Какая прикольная. Так и ходит с этими усами да бородой, как же она быстро подросла», «Такое ощущение, что жених наклюкался ещё до начала торжества», «Божечки, это очень смешно! И жених главное, прямо как мой, вообще не понимает, что происходит, просто знает, что здесь тусовка», — заметили в комментариях пользователи.

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Оксана Самойлова нарисовала усы и бороду своей младшей дочери и устроила импровизированную свадьбу
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