«Помню, как мы вместе “рожали” по телефону»: Бузова поздравила сына подруги с днем рождения

Певица Ольга Бузова неожиданно для многих поклонников выложила в своем аккаунте в Instagram фото с мальчиком. В подписи к снимку она рассказала, что это сын ее подруги, с которой они «вместе “рожали” по телефону». Мальчика зовут Семен, и ему исполнилось уже восемь лет, чему певица удивилась, отметив, что не верится, что он уже такой большой.

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«Такой уже взрослый мой мальчик Расти счастливым и здоровым, а остальное все сделают твои родители, которые бесконечно тебя любят! Олечка, как сейчас помню, как мы вместе «рожали» по телефону, и как ты позвонила мне и сказала, что ты родила сына. Я бесконечно люблю вас и вашу семью», — написала Бузова.

Поклонники в комментариях сразу же заговорили о том, что певице пора бы и о своих детях подумать. Многие отметили, что у Бузовой получилось бы стать хорошей мамой. «Вам очень идёт быть мамой!», «Оль, ты будешь замечательной мамочкой!) Счастья тебе», «Тебе идёт быть мамой.… Когда у тебя будет ребёнок, ты станешь счастливейшей на планете», — написали в комментариях подписчики.