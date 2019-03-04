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«У меня сводит руки и ноги»: Юлия Барановская заявила, что не переносит змей

Телеведущая не разрешила своему сыну Арсению завести дома опасную рептилию.

«У меня сводит руки и ноги»: Юлия Барановская заявила, что не переносит змей
Юлия Барановская/пресс-служба ведущей

Известная телеведущая Юлия Барановская во время съемок программы «Живая жизнь» сходила с сыном в террариум. Ее основной целью было побороть в себе страх при виде змей. Однако, как заявила звезда, это у нее не получилось. Она при виде опасных рептилий она буквально впала в истерику.

«У меня сводит руки и ноги, а все, что я могу делать – это орать при виде змей», — заявила Юлия Барановская. Звезда отметила, что справиться с фобией пока не в силах.

Отметим, что сын телеведущей Арсений буквально без ума от змей. Мать разговаривала с ребенком и отмечала, что было бы неплохо завести дома кошку или собаку, однако Арсению такие животные не нравятся. Впрочем, пока звезде удалось отговорить сына от покупки змеи. У них дома будет жить геккон. Ящериц, как отметила Барановская, она боится намного меньше, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от брака с футболистом Андреем Аршавиным. Ранее она отмечала, что отец ребят никак не принимает участие в их воспитании. Впрочем, вернувшись из Казахстана, где он играл в футбол в последние годы, Аршавин стал чаще публиковать снимки со своими детьми. Спортсмен берет их на различные спортивные и культурные мероприятия. Сама телеведущая говорила ранее, что это вовсе не значит, что они могут снова начать жить с игроком. Их семейная жизнь дала трещину много лет назад и возобновлять отношения звезда с футболистом не намерена.

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Андрей АршавинАрсений АршавинЮлия Барановская

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«У меня сводит руки и ноги»: Юлия Барановская заявила, что не переносит змей
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