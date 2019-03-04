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«Я пришел в себя»: Влад Топалов перестал грустить из-за уехавших в отпуск жены и сына

Певец поехал на студию, пока Регина Тодоренко отдыхает с ребенком.

«Я пришел в себя»: Влад Топалов перестал грустить из-за уехавших в отпуск жены и сына
Влад Топалов https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Певец Влад Топалов записал для своих подписчиков в аккаунте в Instagram утреннее видео, в котором рассказал, что уже перестал так грустить из-за отъезда жены Регины Тодоренко и их общего сына. Ведущая отправилась с ребенком в отпуск, и Топалов до этого заявил в соцсети, что ему очень плохо. Но, видимо, долго грустить Топалов не стал, и уже настроился на работу.

«Докладываю вам, я пришел в себя. Утром видел счастливую жену и счастливого сына, купающихся в лучах солнца, улыбающихся, вкусно позавтракавших, выспавшихся», — рассказал он на записи, которую делал, пока ехал за рулем своего авто.

Он добавил, что с утра уже «в прекрасном настроении, в добром здравии, был утром на службе в церкви». Топалов уточнил, что отправляется на студию, где будет работать. Поклонники поддержали его, и отметили, что за работой он и не заметит, как его семья вернется. «Пусть отдыхают, время быстро пролетит, приедут домой ваши любимки», «Такой классный! Прям настоящий любящий муж и папа. Счастья вам и здоровья!!», — написали Топалову в комментариях подписчики.

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«Я пришел в себя»: Влад Топалов перестал грустить из-за уехавших в отпуск жены и сына
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