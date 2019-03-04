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Анастасия Волочкова призналась, что стала известна благодаря Николаю Цискаридзе

Именно артист встал на защиту танцовщицы, когда звезду увольняли из Большого театра.

Анастасия Волочкова призналась, что стала известна благодаря Николаю Цискаридзе
Анастасия Волочкова/Фото: Instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что у нее сложились непростые отношения с артистом Николаем Цискаридзе. Однако именно этому человеку она обязана своей головокружительной карьерой.

Много лет назад именно после разговора с Цискаридзе она оказалась в Большом театре. При этом он часто давал ей профессиональные советы. Впрочем, у танцовщицы был очень крутой нрав и в профессиональном плане на многие вещи их взгляды расходились. В итоге звезды поругались и долгое время не разговаривали.

Спустя несколько лет балерину стали увольнять из Большого театра. Неожиданно в этот момент Цискаридзе встал на ее защиту. При этом, по словам артиста, ему звонили и предлагали сказать о балерине неприятные вещи, однако он отказался. Сама Волочкова отметила, что не ожидала, что в тот момент артист протянет ей руку помощи, сообщает портал eg.ru.

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Анастасия Волочкова призналась, что стала известна благодаря Николаю Цискаридзе
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