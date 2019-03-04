Анастасия Волочкова призналась, что стала известна благодаря Николаю Цискаридзе

Именно артист встал на защиту танцовщицы, когда звезду увольняли из Большого театра.

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что у нее сложились непростые отношения с артистом Николаем Цискаридзе. Однако именно этому человеку она обязана своей головокружительной карьерой.

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Много лет назад именно после разговора с Цискаридзе она оказалась в Большом театре. При этом он часто давал ей профессиональные советы. Впрочем, у танцовщицы был очень крутой нрав и в профессиональном плане на многие вещи их взгляды расходились. В итоге звезды поругались и долгое время не разговаривали.

Спустя несколько лет балерину стали увольнять из Большого театра. Неожиданно в этот момент Цискаридзе встал на ее защиту. При этом, по словам артиста, ему звонили и предлагали сказать о балерине неприятные вещи, однако он отказался. Сама Волочкова отметила, что не ожидала, что в тот момент артист протянет ей руку помощи, сообщает портал eg.ru.