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Игорь Крутой из-за осложнений после болезни еще в детстве оглох на левое ухо

Композитор страдает серьезным недугом уже много лет.

Игорь Крутой из-за осложнений после болезни еще в детстве оглох на левое ухо
Игорь Крутой / фото: globallook.com

Известный композитор Игорь Крутой в этом году отпразднует юбилей. Ему исполняется 65 лет. Между тем в эфире программы «Крутая история» композитор, который написал не один десяток хитов за свою жизнь, признался, что с детства страдает серьезным недугом. Он перенес болезнь, после которой не стал слышать на левое ухо. По его словам, вряд ли он когда-нибудь стал композитор, однако мать, несмотря на проблемы со слухом, отдала его в музыкальную школу. За это он очень благодарен родительнице. Каждый раз, когда она приходит на его концерт, он преподносит ей огромный букет цветов в знак благодарности.

Крутой также рассказал, что никогда не брал деньги за свои песни. По его словам, он не подписывал со звездными исполнителями каких-то контрактов. Бумага и подписи в этом вопросе для него не важны. Такими методами, как он уверен, нельзя добиться успеха.

Крутой заметил, что для него самое главное построить с любым артистом доверительные отношения. Только так, как он считает, можно работать в тандеме и создавать красивые песни, сообщает портал Dni.ru.

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Игорь Крутой из-за осложнений после болезни еще в детстве оглох на левое ухо
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