Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой

Минувшие выходные популярная ведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев провели на съемках в Дюссельдорфе. Забавные моменты во время мероприятия, курьезы, секреты закулисья – все попадало в сторис ее страницы в социальной сети Instagram.
Один ролик привлек особое внимание поклонников ведущей. Уже под занавес концерта в очередном видео Кудрявцева обратилась к своему коллеге:
«Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Вот это было лишнее!» — сообщила ведущая, указав при этом на синяк, красующийся на ее подбородке.
О том, что послужило причиной такого «красочного» ушиба, звезда распространяться не стала. Однако, дала понять, что зла на певца не держит, и конфликта из-за случайного недоразумения не возникло.