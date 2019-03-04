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Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой

Ведущая дала понять, что конфликта из-за этого недоразумения не вышло.

Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой
Фото Архив "ЭГ"/ Борис Кудрявов

Минувшие выходные популярная ведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев провели на съемках в Дюссельдорфе. Забавные моменты во время мероприятия, курьезы, секреты закулисья – все попадало в сторис ее страницы в социальной сети Instagram.

Один ролик привлек особое внимание поклонников ведущей. Уже под занавес концерта в очередном видео Кудрявцева обратилась к своему коллеге:

Лера Кудрявцева
Фото: скриншот сторис в Instagram Леры Кудрявцевой

«Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Вот это было лишнее!» — сообщила ведущая, указав при этом на синяк, красующийся на ее подбородке.

О том, что послужило причиной такого «красочного» ушиба, звезда распространяться не стала. Однако, дала понять, что зла на певца не держит, и конфликта из-за случайного недоразумения не возникло.

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Лера КудрявцеваПесня годаСергей Лазарев

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Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой
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