Анастасия Волочкова написала еще одно заявление о клевете на своего бывшего водителя

Известная балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что написала еще одно заявление о клевете на своего бывшего шофера. Она заметила, что этот человек заслуженно провел полгода в Сизо, однако не успокоился на этом. Сейчас, как она считает, бывший шофер хочет ей отомстить, за то, что она вывела его на чистую воду.
По слова танцовщицы, шофер работал у нее меньше года. Однако сейчас делится небылицами, как будто лет десять жил в доме балерины. Особенно выводит ее из себя тот факт, что он стал нелицеприятно высказываться о дочери танцовщицы.
Балерина уверена, что мужчина просто пиарится на ее имени. Он возомнил себя судьей ее жизни. По ее словам, этого человека никто даже на работу не возьмет, потому что у него судимость. Также она сказала, что Александр Скиртач выманил у нее деньги на похороны своей матери, которая на самом деле была жива.