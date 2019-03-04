Супруга Николая Валуева призналась, что заставила боксера жениться на себе

Известный боксер и депутат Николай Валуев уже двадцать лет счастлив в браке со своей супругой Галиной. У них трое детей, которых они безумно любят. Между тем в эфире программы «Когда все дома» Галина Валуева сделала неожиданное признание. По ее словам, она буквально заставила боксера жениться на себе.

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Дело в том, что они целый год жили гражданским браком. Такой поворот Галину никак не устраивал. Однажды она подошла к боксеру и сказала, либо они расходятся, либо он женится на ней, потому что дальше так жить ей не хотелось. У боксера, по сути, не оставалось выбора. Жену он сильно любил, поэтому вскоре была сыграна свадьба.

Галина Валуева отметила, что в их семье порой случаются конфликты. При этом она не скрывают их от близких. По ее словам, так честнее, чем, как поступают сегодня многие. Скрывать проблемы, а потом неожиданно для близких разводиться, сообщает «СтарХит».