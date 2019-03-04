Любовь Успенская получила от мужа на юбилей «Роллс-Ройс» за 30 миллионов рублей

Певица Любовь Успенская отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 65 лет. На торжестве гулял весь цвет российского шоу-бизнеса. Звезды бесплатно пели для «королевы шансона». Ей преподносили дорогие подарки, а певица в ответ благодарила, что ее не забывают друзья. По этому поводу певица даже позволила на юбилее пригубить водочки, хотя до этого несколько месяцев не употребляла спиртное. Она говорила, что из-за него набирает лишний вес.

Самый запоминающийся и дорогой презент Успенская получила от своего четвертого мужа бизнесмена Александра Плаксина. Он подарил женщине белоснежный «Роллс-Ройс» стоимостью 30 миллионов рублей. Надо сказать, что машина очень красива, у нее, например, эксклюзивный дизайнерский салон. Потолок у машины украсили звездами, а на сиденья положили подушки с монограммой, каждая из которых стоит 38 тысяч рублей. Все, кто видел автомобиль остались в полном восторге.

Интересно, что в шутку певица в эфире программы «Ты не поверишь!» все равно осталась недовольна дорогим подарком от мужа. Она заметила, что он обещал подарить «Фантом», однако раскошелился лишь на обычный «Роллс-Ройс». По словам исполнительницы, это не первая машина, подаренная мужем. Когда их отношения только зарождались, он презентовал певице кабриолет, сообщает «СтарХит».

Заметим, что Любовь Успенская не планировала устраивать пышных торжеств по случаю своего юбилея. Дело в том, что сейчас она занимается лечением своей дочери, которая несколько месяцев назад упала с велосипеда и получила тяжелые травмы. девушка восстанавливается в зарубежных клиниках. Певица очень переживает за здоровье своего ребенка. Она отмечала, что Татьяна Плаксина все для нее и когда у ребенка проблемы, то не в своей тарелке находится и сама Успенская.