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Певец и продюсер Доминик Джокер потратил на свадьбу пять миллионов рублей

Сто гостей молодоженов всю ночь гуляли в одном из лучших ресторанов Москвы.

Певец и продюсер Доминик Джокер потратил на свадьбу пять миллионов рублей
Страница Доминика Джокера в Instagram

Как известно, всего несколько дней назад, 26 февраля известный продюсер и певец Доминик Джокер связал себя узами брака. Его спутницей жизни стала Катя Кокорина, с которой до свадьбы артист прожил пять лет.

При этом праздник жених и невеста решили разделить на два этапа. В начале февраля Доминик и Катя просто, без лишнего шума, расписались в одном из ЗАГСов, а в конце месяца весело отпраздновали это событие с гостями.

Решив пожениться, пара мелочиться не стала – все торжество Доминику обошлось в кругленькую сумму – пять миллионов рублей. Немало денег ушло, конечно, и на платье невесты, кольца из белого золота с бриллиантами.  Да и для банкета было выбрано одно из лучших в столице мест – ресторан на воде «Ласточка», любимое место жениха.

Гостями на празднике, как известно, были многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которых щедро угощали сибасом, рукколой с тигровыми креветками, нежным филе телятины с ризотто, теплым салатом с куриной печенью, а также ассорти солений, которые так любит Доминик.

Банкет начался в восемь вечера, а закончился уже под утро. Уже 9 марта молодожены отправятся в свадебное путешествие в Китай, пишет StarHit.

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Доминик Джокерзвездная свадьбаКатя Кокорина

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Певец и продюсер Доминик Джокер потратил на свадьбу пять миллионов рублей
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