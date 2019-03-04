Полуобнаженная экс-солистка группы Hi-Fi в образе Амазонки поздравила всех с наступлением весны

Поклонники Тани Терешиной гадают, когда был сделан снимок, до или после родов.

Очередная звезда поздравила своих поклонников и подписчиков в социальных сетях с наступлением долгожданной весны. На этот раз к своим коллегам присоединилась, не так давно родившая второго ребенка, певица Таня Терешина.

Звезда поделила снимком, на котором практически полностью обнаженная артистка предстала в образе Амазонки. Терешина похвасталась своей роскошной фигурой и сопроводила публикацию хэштегом «весна».

Но вот поклонников певицы этот пост поставил в тупик. Они начали гадать, когда был сделан снимок, ведь недавно родившая звезда, вряд ли могла так быстро обрести безупречную форму. На снимке у Терешиной абсолютно плоский живот, осиная талия и единого намека на недавнюю беременность.

Некоторые полагают, что фотография могла быть сделана и после родов, благо теперь существует множество программ, которые могут серьезно подкорректировать любое изображение.