Анна Семенович посоветовала приготовить на Масленицу весенние блины

В России наступила масленичная неделя – раздолье для любителей блинов, которые много экспериментируют не только с рецептурой старинного и популярнейшего до сих пор блюда, но и с начинками. Их число, пожалуй, исчисляется десятками.

Для тех, кто с наступление весны не переживает за свою фигуру, можно, конечно, лакомиться самыми сытными и калорийными начинками. Но что делать тем, что старается подойти к началу пляжного сезона стройными и подтянутыми? Им на помощь пришла певица Анна Семенович, которая рассказала, как приготовить не только вкусные, но и полезные, низкокалорийные блинчики.

Итак, рецептура приготовления самих блинов известна: по одному стакану молока и муки, пара яиц, одна чайная ложка сахара. Кроме того, хозяйкам необходимо запастись десятком листьев салата и приготовить 10-12 ложек натурального обезжиренного йогурта.

В муку добавить полстакана молока. Хорошо вымесив тесто, добавить в тесто взбитые яйца, соль, сахар и оставшееся молоко. После этого тесто должно выстояться два часа. На каждый выпеченный блин положить салат и йогурт. Свернуть блин вчетверо и перед подачей на стол немного обжарить, пишет «Московский комсомолец».