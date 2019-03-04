Представитель Букингемского дворца сделал официальное заявление о планах по воспитанию первенца Меган Маркл

Пресс-секретарь опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что герцогиня Сассекская намерена растить ребенка, не заостряя внимания на поле ребенка.

Самые невероятные слухи и версии относительно пола будущего ребенка герцогини Сассекской появились практически сразу, как стало известно о том, что Меган Маркл ждет ребенка. Отсутствие достоверной или официально подтвержденной информации журналисты компенсируют различными комментариями своих источников. А они, эти самые комментарии, как оказалось, не всегда достоверны.

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Так, пресс-секретарь Букингемского дворца был вынужден выступить с официальным заявлением после публикации в издании Vanity Fair статьи, в которой утверждалось, что супруга принца Гарри намерена воспитывать своего малыша в гендерно-нейтральном стиле. Другими словами, не заостряя внимание ребенка на его поле, пишет издание «7days».

«Это – чистейший вымысел», — отмечается в официальном заявлении.

Кстати, западные журналисты сделали такие выводы после того, как Маркл устроила вечеринку в Нью-Йорке в честь своего первенца. А вот пользователи соцсетей пришли к совершенно другому выводу. Они посчитали, что украшения на вечеринке не были нейтральными и явно намекали на то, что жена принца Гарри ждет девочку.