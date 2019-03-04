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«Тактику продумывать надо»: Губерниев раскритиковал крестившуюся на чемпионате мира Елену Вяльбе

Помогло крестное знамение или нет, но российский лыжник взял на марафоне "серебро".

«Тактику продумывать надо»: Губерниев раскритиковал крестившуюся на чемпионате мира Елену Вяльбе
Фото: globallook

Накануне в Австрии подошел к концу чемпионат мира по лыжным гонкам. Последней дисциплиной в нем традиционно является мужская марафонская гонка на дистанции 50 километров свободным стилем, в которой принимали участие и несколько российских спортсменов. Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, рассказывая о ходе соревнований в эфире «Матч ТВ» заметил, как президент Федерации лыжных гонок России, 14-кратная чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, всегда присутствующая на важных стартах своих подопечных, перекрестилась. К слову, делает она это частенько.

Елена Вяльбе
Фото: скриншот «Матч ТВ»

Произошло это в тот момент, когда представитель российской сборной Александр Большунов старался догнать норвежского лыжника Ханса Холунда. Губерниев не упустил возможности немного покритиковать тренерский штаб сборной России. Ему, мол, не креститься нужно, а продумывать тактику. По словам телезвезды, россияне этого не делают, в то время как в сборной Норвегии это работает.

Напомним, один из успешных российских лыжников на этом мировом старте в итоге взял «серебро» марафона. А вот «золото» досталось как раз тому самому Холунду.

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Дмитрий ГуберниевЕлена Вяльбемарафончемпионат мира по лыжным гонкам

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«Тактику продумывать надо»: Губерниев раскритиковал крестившуюся на чемпионате мира Елену Вяльбе
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