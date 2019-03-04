Клип Виктории Дайнеко пятилетней давности «Бей себя» за последний год набрал 23 миллиона просмотров на YouTube

Очень неожиданно «выстрелил» в интернете клип Виктории Дайнеко «Бей себя». Несмотря на то, что композиция впервые прозвучала еще в мае 2014 года, особенную популярность она получила только в прошлом году. Из 26 миллионов просмотров клипа на YouTube, 23 приходятся на 2018 год. Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам звезды, как-то объяснить вторую волну популярности песни, автором которой стал Дмитрий Монатик, она не может. Но все-таки эти новости ее очень радуют.

«Я рада, что работа моего любимого режиссера Марата Адельшина нашла своего зрителя, пусть и спустя какое-то время после релиза», — отмечает певица.

Подписчики посчитали, что такой успех композиции Виктории Дайнеко заслуженный.

«Все достойно и круто, не может не радовать глаз такая красотка. И при это хочется смотреть еще и еще, поэтому такая популярность клипа. Очень эмоциональный и чувственный получился, трудно назвать клипом, это как жизненная история самых лучших бандитских экшенов. Ждем еще таких творений, и уверен, что они будут еще круче», — пишет один из поклонников певицы.