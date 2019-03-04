Marvel может снять фильм «Мстители против Людей Икс»

В зарубежной прессе появились слухи о том, что компании Disney и Fox практически передали все права на Людей Икс Marvel. Якобы, сделка уже перешла в финальную стадию, и студия собирается начать ввод прославленных мутантов в свою киновселенную. А это, по словам источника портала WGTC, первые шаги к тому, чтобы начать съемки нового фильма-кроссовера «Мстители против Людей Икс».

В планах компании появления такой картины пока нет. Это может быть связано с тем, что Marvel собирается постепенно формировать новую команду Людей Икс. Масштабный рекаст ждет и актеров, играющих мутантов. Молодых героев саги будут играть известные актеры в возрасте от 20 до 30 лет. А Чарльза Ксавьера и Магнето — более возрастные — от 35 до 55 лет. Из прошлой команды в новую попадет только Райан Рейнольдс.