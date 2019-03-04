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Marvel может снять фильм «Мстители против Людей Икс»

Сейчас кинокомпания занимается оформлением прав на знаменитых мутантов.

Marvel может снять фильм «Мстители против Людей Икс»
Кадр из фильма «Люди Икс. Начало. Росомаха»

В зарубежной прессе появились слухи о том, что компании Disney и Fox практически передали все права на Людей Икс Marvel. Якобы, сделка уже перешла в финальную стадию, и студия собирается начать ввод прославленных мутантов в свою киновселенную. А это, по словам источника портала WGTC, первые шаги к тому, чтобы начать съемки нового фильма-кроссовера «Мстители против Людей Икс».

В планах компании появления такой картины пока нет. Это может быть связано с тем, что Marvel собирается постепенно формировать новую команду Людей Икс. Масштабный рекаст ждет и актеров, играющих мутантов. Молодых героев саги будут играть известные актеры в возрасте от 20 до 30 лет. А Чарльза Ксавьера и Магнето — более возрастные — от 35 до 55 лет. Из прошлой команды в новую попадет только Райан Рейнольдс.

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"Люди Икс""Мстители"DisneyFoxMarvelновый фильм

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Marvel может снять фильм «Мстители против Людей Икс»
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