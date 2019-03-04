Иосиф Пригожин назвал провокацией и ложью слухи о его переезде в Израиль

Ранее в СМИ появилась информация о том, что продюсер намерен покинуть Россию из-за «неблагополучной обстановки».

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившиеся ранее в СМИ слухи о том, что он сам и его супруга певица Валерия собрались переехать на постоянное место жительства в Израиль. Причиной такого решения, якобы, стала «неблагополучная обстановка в России».

«Слов у меня нет о тех, кто эти слухи распространяет. Какие-то сволочи распространяют слухи, а мы их должны опровергать или комментировать», — эмоционально отреагировал продюсер.

больше по теме Иосифа Пригожина возмутило потребительское отношение к себе со стороны сына Дмитрия Продюсер не понимает, чем заслужил такое отношение со стороны детей.

По его словам, ничего подобного у него и в мыслях нет, хотя его мама живет в Израиле, да и сам он, как еврей по национальности, может получить израильский паспорт. И Россия не запрещает ему иметь двойное гражданство.

«Что значит неблагополучная Россия? Если бы я так считал — я бы не становился доверенным лицом президента», — подчеркивает Пригожин.

И потому продюсер отмечает, что он верит в будущее России и всячески помогает России. При этом сами слухи Иосиф Пригожин назвал ложью и провокацией, пишет kp.ru.