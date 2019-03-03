Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров покидает популярную социальную сеть Instagram, в которой его страница набрала на сегодняшний день почти четыре с половиной миллиона подписчиков.

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Прибегнуть к такой радикальной мере его заставляют весьма частые блокировки его «стишков». Об этом артист рассказала в своем видеообращении, которое он опубликовал в Instagram. Причин блокировки Шнуров не знает, но предполагает, что это могло произойти в том числе и по жалобам. Так что теперь поклонникам творчества музыканта стоит искать его аккаунт в Telegram, где он зарегистрирован под именем «Шнуровик».

Напомним, часто в своих публикациях Сергей Шнуров в стихотворной форме откликается на острые социально-политические темы или резонансные события. Нередко героями его стихотворений становятся, например, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также бывшая балерина Анастасия Волочкова. А не так давно артист удалил все посты в своем Instagram, и какое-то время его страница была абсолютно пустой.