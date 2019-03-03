НОВОСТИ

Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram

Покинуть популярную социальную сеть его заставили частые блокировки его стихов.

Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram
Страница Сергея Шнурова в Instagram

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров покидает популярную социальную сеть Instagram, в которой его страница набрала на сегодняшний день почти четыре с половиной миллиона подписчиков.

Прибегнуть к такой радикальной мере его заставляют весьма частые блокировки его «стишков». Об этом артист рассказала в своем видеообращении, которое он опубликовал в Instagram. Причин блокировки Шнуров не знает, но предполагает, что это могло произойти в том числе и по жалобам. Так что теперь поклонникам творчества музыканта стоит искать его аккаунт в Telegram, где он зарегистрирован под именем «Шнуровик».

Напомним, часто в своих публикациях Сергей Шнуров в стихотворной форме откликается на острые социально-политические темы или резонансные события. Нередко героями его стихотворений становятся, например, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также бывшая балерина Анастасия Волочкова. А не так давно артист удалил все посты в своем Instagram, и какое-то время его страница была абсолютно пустой.

Вам может быть интересно:

Сергей Шнуров посвятил стихотворение приближающемуся дачному сезону Сергей Шнуров сыграет в опере в «Зарядье» Сергей Шнуров присоединится к совету при комитете Госдумы по культуре

Тэги:

блокировка публикацийИнстагрампевецСергей Шнуровстихителеграм

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram
Интересно?
Поделись с друзьями: