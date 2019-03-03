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Жасмин вслед за внуком Пугачевой не смогла пропустить вечеринку Примадонны

Алла Пугачева отметила Первое воскресенье весны в компании самых близких друзей.

Жасмин вслед за внуком Пугачевой не смогла пропустить вечеринку Примадонны
Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным и певицей Жасмин (Фото: Instagram.com/jasmin)

Певица Жасмин вслед за внуком Пугачевой — Никитой Пресняковым не смогла пропустить вечеринку Аллы Борисовны. Этот праздник — Первое воскресенье весны супруга шоумена Максима Галкина отмечает в кругу самых близких друзей. На этот торжество состоялось в одном из ресторанов. Среди гостей была замечена и дочка артистки — Кристина Орбакайте с сыном Никитой и невесткой Аленой.

В своем микроблоге певица Жасмин опубликовала совместное фото с Аллой Борисовной, признавшись, что по многолетней традиции этот день она проводит вместе с Примадонной и ее гостями. Рядом с возлюбленной неотлучно находился и Максим Галкин, который старалась запечатлеть на камеру самые яркие моменты вечера.

Никита Пресняков с супругой Аленой (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина пришла на праздник к певице не с пустыми руками. Светская львица подарила Алле Борисовне букет желтых тюльпанов. На празднике Примадонна исполнила композицию из своего репертуара — «Женщина, которая поет», заслужив овации близких друзей и своей семьи.

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Жасмин вслед за внуком Пугачевой не смогла пропустить вечеринку Примадонны
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