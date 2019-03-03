Сергей Лазарев поделился трогательным снимком с сыном с прогулки

Сергей Лазарев нечасто делится личными фотографиями в социальных сетях, однако в этот раз он решил сделать исключение и опубликовал в Instagram трогательную фотографию с прогулки по снежному парку с сыном Никитой и собаками.

«Лучший выходной — дома!! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом!», — подписал фотографию 35-летний артист.

Поклонники пришли в восторг от снимка Лазарева с сыном и поспешили написать им множество комплиментов и добрых пожеланий.

«Большое спасибо за фото с Никитушкой! Какие вы красивые! Так приятно смотреть! Хорошо вам отдохнуть! Главное, будьте здоровы! Люблю вас очень!», «Мило смотритесь и прогулка на пользу пойдёт», «Ой, какие же вы мальчики-зайчики!», «Умницы. Какие же вы все хорошие», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, что маленький Никита трогательно поздравил своего папу Сергея Лазарева с Днем защитника Отечества, сделав ему кораблик в море из бумаги.