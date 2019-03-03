НОВОСТИ

Сергей Лазарев поделился трогательным снимком с сыном с прогулки

Певец отметил, что лучший выходной - это выходной дома.

Сергей Лазарев поделился трогательным снимком с сыном с прогулки
Сергей Лазарев / www.instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев нечасто делится личными фотографиями в социальных сетях, однако в этот раз он решил сделать исключение и опубликовал в Instagram трогательную фотографию с прогулки по снежному парку с сыном Никитой и собаками.

«Лучший выходной — дома!! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом!», — подписал фотографию 35-летний артист.

Поклонники пришли в восторг от снимка Лазарева с сыном и поспешили написать им множество комплиментов и добрых пожеланий.

«Большое спасибо за фото с Никитушкой! Какие вы красивые! Так приятно смотреть! Хорошо вам отдохнуть! Главное, будьте здоровы! Люблю вас очень!», «Мило смотритесь и прогулка на пользу пойдёт», «Ой, какие же вы мальчики-зайчики!», «Умницы. Какие же вы все хорошие», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, что маленький Никита трогательно поздравил своего папу Сергея Лазарева с Днем защитника Отечества, сделав ему кораблик в море из бумаги.

Вам может быть интересно:

«Поздно пить Боржоми»: Лазарев сделал «лифтолук» в весеннем образе Отправившаяся в гастрольное турне Ани Лорак выкроила время для встречи с Лазаревым

Тэги:

InstagramСергей Лазаревсын Лазарева

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Лазарев поделился трогательным снимком с сыном с прогулки
Интересно?
Поделись с друзьями: