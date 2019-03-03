Наталья Подольская взволновала Сеть фотографией с синяком под глазом

Наталья Подольская поделилась необычным снимком на своей странице в Instagram. На фото певица предстала с синяком под глазом.

«Вы видите , что они со мной сделали!!!?? Ваши варианты- какая роль мне досталась и сколько баллов я получу???», — подписала снимок артистка.

Не желая волновать своих подписчиков, Подольская сразу же отметила, что речь идет о гриме для проекта «Главная Роль» на Первом канале. Впрочем, многие поклонники написали, что, увидев фото, они успели забеспокоиться о любимой певице.

«Испугалась», «Наташа, пока не прочитала, не пугайте так!», «Господи, я испугалась!», «Синяк?», «Я испугалась, что с вами что-то случилось. Слава богу это грим», «Да ладно, Наталья, муж побил?», — отметили фанаты в комментариях.

Ранее мы писали, что Наталья Подольская вышла в свет в платье за 100 тысяч рублей.