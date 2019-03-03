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«Самое ценное для меня – семья»: Волочкова провела выходной с тринадцатилетней дочкой Ариадной

Прима-балерина не стала скрывать, что очень привязана к своему ребенку.

«Самое ценное для меня – семья»: Волочкова провела выходной с тринадцатилетней дочкой Ариадной
Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

В своем микроблоге Анастасия Волочкова поделилась свежим снимком, на котором она запечатлена в компании тринадцатилетней дочери Ариадны с домашним любимцем — котом Лаки на руках. По словам примы-балерины, свой выходной день она провела в семейном кругу, рядом со своей наследницей. Дочку светская львица родила от бизнесмена Игоря Вдовина.

«Самое ценное для меня – семья. Моя мама и Ариша. Выходные сегодня прошли именно в семейном кругу. С моей доченькой. У меня подрастает очень умная и добрая дочь, отзывчивая и мудрая, она многое понимает, во многом разбирается. Так горжусь ею и дорожу дружбой и нашими близкими материнскими и семейными отношениями. Будь счастлива, мое сердце, моя золотая девочка, моя душа», — подписала снимок Анастасия Волочкова.

В эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» прима-балерина призналась, что не собирается показывать публике своего возлюбленного. Однако, несмотря на это, светская львица все-таки приоткрыла завесу тайны, рассказав, что встретила мужчину, который не нуждается в какой-либо финансовой поддержке. Еще при знакомстве между ними возникла симпатия, которая переросла в дружбу и более сильное чувство. Вот только дочка балерины — Ариадна пока еще не приняла нового поклонника своей мамы в семью. Анастасия призналась, что не собирается заводить второго ребенка, посетовав на то, что это усугубить детскую ревность со стороны ее дочери.

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«Самое ценное для меня – семья»: Волочкова провела выходной с тринадцатилетней дочкой Ариадной
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