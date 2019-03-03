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Бывшая жена Дмитрия Тарасова рассказала, что его мать не общается с внучкой

Сам футболист тоже не проявляет инициативы в том, чтобы видеться с девочкой.

Бывшая жена Дмитрия Тарасова рассказала, что его мать не общается с внучкой
Дмитрий Тарасов / Global Look Press

Несколько лет назад отгремел скандал по поводу расставания футболиста Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой, так теперь набирает обороты новый — на этот раз он касается его отношений с первой женой Оксаной и ее дочерью Ангелиной.

По некоторым данным, игрок «Локомотива» задолжал крупную сумму на содержание дочери по алиментам и требует уменьшение долга. Этим делом через суд занимаются его адвокаты. Несмотря на это, Дмитрий не перестает говорить о том, что хотел бы видеться с ребенком. Однако в том, что этого не происходит, виновата ее мать, подчеркивает футболист.

Между тем, Оксана Тарасова говорит о другом. По ее словам, спортсмен не проявляет инициативы в том, чтобы видеться с ребенком, так же поступают и другие родственники. Так, например, мать футболиста также не стремится уделять время ребенку.

Комментарии
www.instagram.com/taras2686/

Вопрос о том, общается ли мать Тарасова с внучкой задала одна из подписчиц в Instagram. Оксана ответила отрицательно — «нет».

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детиДмитрий Тарасов

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Бывшая жена Дмитрия Тарасова рассказала, что его мать не общается с внучкой
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