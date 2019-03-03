Николай Цискаридзе признался, что его воспитывал отчим

Николай Цискаридзе стал героем программы «Секрет на миллион» и раскрыл некоторые детали своей личной жизни, о которой он обычно не любит распространяться. В частности, артист балета сделал громкое заявление — он заявил, что скрипач Максим Цискаридзе на самом деле не его биологический отец.

Бывший солист Большого театра признался, что он никогда не знал родного отца, его мать никогда не поднимала эту тему, когда он был ребенком.

«Мама никогда в жизни не заговаривала об этом. Она была умница. Она так сделала, что до 18 лет мне спросить в голову, честно, не пришло», — цитирует Цискаридзе журнал «7 дней».

Однако уже в более зрелом возрасте артист все-таки смог узнать правду. Оказалось, что его мать Ламара Николаевна в 42 года забеременела от одного знакомого, который в тот момент был женат. Того мужчину никогда не интересовала жизнь и судьба своего сына даже тогда, когда Николай обрел популярность. Сейчас биологического отца Цискаридзе уже нет в живых.

О своем отчиме бывший солист Большого театра отзывается с большой теплотой и уважением. К сожалению, Михаила Цискаридзе уже тоже нет в живых.