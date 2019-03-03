НОВОСТИ

Авторы хита «Нас не догонят» группы «Тату» требуют от российского телеканала четыре миллиона рублей

Иск был подан в Савеловский суд Москвы.

Авторы хита «Нас не догонят» группы «Тату» требуют от российского телеканала четыре миллиона рублей
Группа "Тату" / Wikimedia.org, Alexander Plyushchev

Создатели одного из главных хитов начала нулевых в России — композиции «Нас не догонят» группы «Тату» — подали в суд на один из крупных телеканалов после того, как в новогодней передаче другие исполнители спели эту песню без уведомления авторов.

В качестве истцов выступили композиторы и продюсеры «Тату» — Елена Кипер, Валерий Полиенко, Илья Поднебесный и Сергей Галоян.

Кипер рассказала журналистам «Московского комсомольца», что один из крупных российских телеканалов использовал знаменитый хит в своей программе в канун нового 2018 года. Однако ни Лены Катиной, ни Юлии Волковой в передаче не было — их песню перепели другие артисты.

После этого создатели хита попытались связаться с администрацией телеканала, однако им никто не отвечал. После года игноририрования их петиции композиторы решили обратиться в Савеловский суд Москвы и потребовать в качестве компенсации за нарушение авторских прав четыре миллиона рублей, пишет газета «Московский комсомолец».

Вам может быть интересно:

Александра Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов рублей «Я устала молчать»: внебрачная дочь Евгения Осина заговорила о судебной тяжбе с Андреем Разиным Заявление о разводе Ани Лорак с мужем пропало из реестра судебных решений

Тэги:

группа "Тату"иск в судтелеканал

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Авторы хита «Нас не догонят» группы «Тату» требуют от российского телеканала четыре миллиона рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: