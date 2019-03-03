Авторы хита «Нас не догонят» группы «Тату» требуют от российского телеканала четыре миллиона рублей

Создатели одного из главных хитов начала нулевых в России — композиции «Нас не догонят» группы «Тату» — подали в суд на один из крупных телеканалов после того, как в новогодней передаче другие исполнители спели эту песню без уведомления авторов.

В качестве истцов выступили композиторы и продюсеры «Тату» — Елена Кипер, Валерий Полиенко, Илья Поднебесный и Сергей Галоян.

Кипер рассказала журналистам «Московского комсомольца», что один из крупных российских телеканалов использовал знаменитый хит в своей программе в канун нового 2018 года. Однако ни Лены Катиной, ни Юлии Волковой в передаче не было — их песню перепели другие артисты.

После этого создатели хита попытались связаться с администрацией телеканала, однако им никто не отвечал. После года игноририрования их петиции композиторы решили обратиться в Савеловский суд Москвы и потребовать в качестве компенсации за нарушение авторских прав четыре миллиона рублей, пишет газета «Московский комсомолец».