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Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян

В Каире далеко не все поняли радость местных СМИ в связи с победой актера на «Оскаре».

Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
Рами Малек / Global Look Press

«Оскаровского» лауреата Рами Малека обвинили на родине в подрыве моральных устоев египтян. С таким громким заявлением в адрес известного актера выступил депутат парламента страны.

Речь идет о роли Малека в кинофильме «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, в котором артист сыграл Фредди Меркьюри. За участие в этой ленте Рами получил премию «Оскар» на церемонии, прошедшей 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Египетский политик считает, что Малек пропагандирует аморальный образ жизни, что может пагубно повлиять на молодежь в этой арабской стране, поскольку актер стал для многих объектом для подражания, особенно после «Оскара».

«Роль, сыгранная Малеком в кинокартине, далека от его реальной персоны, однако с ее помощью он пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию», — приводит слова парламентария агентство ТАСС.

Политик также добавил, что он очень удивился, когда египетская пресса стала праздновать его победу на церемонии.

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Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
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