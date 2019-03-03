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София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни

Певица выступила в Германии.

София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни
София Ротару / Global Look Press

София Ротару вернулась на сцену после тяжелых проблем со здоровьем — артистка выступила на фестивале Российской и Советской песни «Песня года» в Германии. До этого долгое время о 71-летней певице было почти ничего не слышно.

Напомним, что в прошлом году Софии Михайловне стало плохо на корпоративном вечере и медики поставили ей диагноз — гипертонический криз. После этого у Ротару начались проблемы с памятью, она перестала узнавать собственных ассистентов, пишет «Комсомольская Правда».

В декабре 2018 года стало известно, что певица отказалась от выступлений в России по нескольким причинам — политическим, и снова — из-за не до конца восстановившегося здоровья.

Однако, судя по всему, теперь артистка чувствует себя намного лучше. По словам гостей концерта в Германии, Ротару выглядела помолодевшей, стройной и стильной.

«Как всегда, несравненная, выглядит потрясающе! Судя по аплодисментам зрителей, у меня сложилось впечатление, что только ее и ждали», — написал ее концертный директор Сергей Лавров в соцсетях.

О том, планирует ли София Ротару в ближайшее время выступать в России, пока ничего не известно.

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София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни
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