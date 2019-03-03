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«Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки»: Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Ранее актера не раз критиковали из-за его публичных высказываний.

«Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки»: Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков / Global Look Press

Алексей Серебряков за последний год не раз привлек к себе внимание, однако это касается не столько его творческой деятельности, сколько публичных высказываний.

Так, например, летом прошлого года актер дал интервью Юрию Дудю, в котором он заявил, что главная национальная идея в России — это «сила, хамство и наглость». Тогда эта реплика вызвала широкий общественный резонанс.

В конце февраля 2019 года в ходе своего выступления в Великобритании Алексей Серебряков обвинил Россию в том, что за последние два десятилетия наша страна якобы «создала несколько войн». Также он отметил, что россиянам приходится «демонстрировать псевдопатриотизм».

После этого на актера снова обрушился шквал критики, поэтому он решил ответить на обвинения в русофобиии в эфире передачи «Белая студия» на телеканале «Культура».

«Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки», — заявил артист. Он также добавил, что «русским становятся после первого вздоха», отсылая к киноленте Владимира Хотиненко «Патриотическая комедия».

При этом Серебряков отметил, что испытывает «мучения и страдания» от того, что сейчас происходит в РФ, передает «Пятый канал».

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«Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки»: Серебряков ответил на обвинения в русофобии
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