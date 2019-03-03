НОВОСТИ

Юлия Проскурякова рассказала о своем новом статусе после того, как в их семье произошло пополнение

В начале февраля она стала тетей.

Юлия Проскурякова рассказала о своем новом статусе после того, как в их семье произошло пополнение
Юлия Проскурякова / instagram.com/uliaveronika

В начале февраля в семье Юлии Проскуряковой случилось пополнение — ее младшая сестра Ольга Шалагинова впервые стала мамой — она родила дочь.

Сама супруга Игоря Николаева отметила, что пока не знает, как относиться к своему новому статусу тети. Певица призналась, что до сих пор у нее не получилось увидеться с племянницей, которая вместе со своей семьей живет в Екатеринбурге, однако она надеется, что в ближайшее время ей удастся это исправить.

«Для меня это новый статус, и пока я ещё не приступила к выполнению своих тётушкиных обязанностей, но обещаю исправиться», — приводит слова Проскуряковой журнал «7 дней».

Не так давно Юлия развеяла слухи о проблемах в своей собственной семье. Так, она категорически отвергла сплетни об изменах своего мужа Игоря Николаева, которые якобы происходят на «некой тайной квартире». Также певица опровергла информацию о том, что они с композитором составили брачный контракт.

Вам может быть интересно:

Юлия Проскурякова развеяла слухи об изменах Игоря Николаева «Это мое поколение, эта музыка, которой мы заслушивались»: Юлия Проскурякова скорбит в связи со смертью Децла Игорь Николаев и Юлия Проскурякова: «Если бы дочка была с нами с утра до вечера, она бы это не ценила!»

Тэги:

Игорь Николаев и Юлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Проскурякова рассказала о своем новом статусе после того, как в их семье произошло пополнение
Интересно?
Поделись с друзьями: