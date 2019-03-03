Юлия Проскурякова рассказала о своем новом статусе после того, как в их семье произошло пополнение

В начале февраля в семье Юлии Проскуряковой случилось пополнение — ее младшая сестра Ольга Шалагинова впервые стала мамой — она родила дочь.

Сама супруга Игоря Николаева отметила, что пока не знает, как относиться к своему новому статусу тети. Певица призналась, что до сих пор у нее не получилось увидеться с племянницей, которая вместе со своей семьей живет в Екатеринбурге, однако она надеется, что в ближайшее время ей удастся это исправить.

«Для меня это новый статус, и пока я ещё не приступила к выполнению своих тётушкиных обязанностей, но обещаю исправиться», — приводит слова Проскуряковой журнал «7 дней».

Не так давно Юлия развеяла слухи о проблемах в своей собственной семье. Так, она категорически отвергла сплетни об изменах своего мужа Игоря Николаева, которые якобы происходят на «некой тайной квартире». Также певица опровергла информацию о том, что они с композитором составили брачный контракт.