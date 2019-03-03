Агутин вспомнил, как они с Варум впервые вместе сфотографировались для концертного плаката

Леонид Агутин опубликовал на своей странице в Instagram романтический снимок, на котором он нежно обнимает свою супругу Анжелику Варум. Артист также вспомнил, что в первый раз артисты вместе фотографировались для концертного плаката 22 года назад.

«Вчера с женой пытались фотографироваться на новый плакат к осенним концертам и я вдруг понял, что первый раз мы это делали вместе, примерно в эти же дни, 22 года назад!» — подписал Агутин фотографию.

Поклонники восхитились романтическим снимком звездных супругов и поспешили сделать им многочисленные комплименты. Некоторые подписчики назвали Варум и Агутину самой красивой парой на российской эстраде.

«Чудесная пара», «Вы оба такие классные! Семейного благополучия вам на долгие-долгие годы», «Вы самая красивая пара на эстраде», «Самая прекрасная пара», «Шикарные, стильные, верные и преданные. Вы — эталон не только в мире шоу-бизнеса! Обожаю вас!» — написали комментаторы.