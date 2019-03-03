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«Самое главное в жизни — это семья»: Галкин поделился трогательным видео с Пугачевой и детьми

Маленькая Лиза рассказала, что ее папа и мама - самые лучшие.

«Самое главное в жизни — это семья»: Галкин поделился трогательным видео с Пугачевой и детьми
Максим Галкин с дочкой Лизой / www.instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram трогательное видео с Аллой Пугачевой и своими детьми — Лизой и Гарри.

«Сегодня отмечаем традиционный праздник Аллы — Первое Воскресенье Весны», — подписал видеоролик артист.

Видеозапись состоит из нескольких частей. В первой — Галкин демонстрирует свою супругу в полосатом платье спускающейся по лестнице, называя ее «красоткой». Затем Примадонна делится с подписчиками Максима своими мыслями по поводу черно-белой жизни. Алла Борисовна считает, что в молодости даже черные полосы — на самом деле светлые.

Далее Галкин показывает своих детей — Гарри и Лизу. С дочкой он сидит за обеденным столом и спрашивает у нее о том, что самое главное в жизни. На это Елизавета отвечает, что самое главное — это папа, мама, няни, некая Оксана и «в общем — вся семья». Девочка также добавила, что папа и мама у нее — «самые лучшие».

Поклонники пришли в восторг от трогательной видеозаписи и поспешили сообщить о том, какая у Максима Галкина прекрасная семья.

«Вы замечательная семья!!! Счастья Вам огромного!!! Здоровья!!! Спасибо, что вы есть!!!», «Супер семья!», «Радости вам,люди,всем здоровья и любви. Люблю ваших детишек) забавные и умные», — написали фанаты в комментариях.

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«Самое главное в жизни — это семья»: Галкин поделился трогательным видео с Пугачевой и детьми
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