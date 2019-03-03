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«Я всегда с тобой»: 41-летняя Климова поздравила старшую дочку с 17-летием

Экс-супруга актера Игоря Петренко воспитывает четверых детей. От отношений с нынешним избранником Гелой Месхи светская львица родила дочку Беллу.

«Я всегда с тобой»: 41-летняя Климова поздравила старшую дочку с 17-летием
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

«То самое чувство, когда твоей дочери 17 лет!!! Любовь моя! Самая прекрасная девочка на свете! Будь счастлива и ничего не бойся! Я всегда с тобой!» — написала в своем микроблоге Екатерина Климова, обратившись к старшей дочери Елизавете. Свой пост в Instagram светская львица сопроводила видеороликом, состоящим из фотоподборки. Для поздравления актриса выбрала снимки из семейного архива, вспомнив, какой Лиза была в детстве. Разместила Екатерина и кадры с уже повзрослевшей наследницей.

Напомним, что своего первенца — дочку Елизавету, актриса родила от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова. Несмотря на то, что супруги развелись еще в 2004 году, они сумели сохранить дружеские отношения. Екатерина дружит и нынешней избранницей своего экс-возлюбленного актрисой Еленой Бирюковой.

Во втором браке с актером Игорем Петренко — Климова родила двоих сыновей: Матвея, ему двенадцать лет и Корнея, ему десять лет. Мальчики часто видятся со своим папой и младшими сестренками. Петренко, как и его бывшая жена сумел устроить свою личную жизнь. Актриса Кристина Бродская подарила ему троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. Теперь у актера пятеро детей.

Екатерине пока еще не удалось превзойти в этом вопросе отца своих сыновей. У нее только четверо детей. Младшую дочку Беллу, которой уже исполнилось три годика Екатерина родила от партнера по сериалу «Волчье солнце» Гелы Месхи.

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«Я всегда с тобой»: 41-летняя Климова поздравила старшую дочку с 17-летием
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