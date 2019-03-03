«Есть часть аудитории, которую я дико раздражаю»: Меньшова высказалась о критике по поводу «кривляний» и «ужимок»

49-летняя Юлия Меньшова ответила на критику хейтеров, прокомментировав нелестные отзывы в свой адрес. Свой пост телеведущая и актриса сопроводила портретными фото, на одном из снимков она запечатлена с плотно сжатыми губами. Именно на этой теме хотела акцентировать внимание публики светская львица.

По словам Меньшовой, она столкнулась с критикой с того самого момента, как впервые появилась на экране телевизора. «Есть часть аудитории, которую я дико раздражаю своим «вечно открытым ртом», «ужимками» и «кривлянием»», — сетует телеведущая. Однако, к подобному пренебрежению со стороны некоторых зрителей Юлия относится с пониманием и даже с уважением, естественно в тех случаях, когда замечания хейтеров не переходят в «прямое хамство».

«Далеко не всем мы должны нравиться, это — нормально», — уверяет Меньшова. Дочка актрисы Веры Алентовой призналась, что опубликованные ею кадры со съемочной площадке программы «Наши люди», она посвящает критиковавшей ее публике. «Всем, кто уже много лет хотел бы, чтобы я, наконец, захлопнула свой рот!» — с иронией отметила телеведущая.

Напомним, что с переходом Андрея Малахова на канал «Россия-1» его место в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале заняли шоумен Максим Галкин и Юлия Меньшова. Ранее Станислав Садальский выступил с критическим отзывов, заявив, что соведущая мужа Аллы Борисовны привыкла работать по уже готовому сценарию, поэтому ей так сложно импровизировать. А вот Галкина, по мнению актера, в последнее время стало слишком много на Первом канале — он вел программу «Максим Максим», «Звезды под гипнозом», «Старше всех».