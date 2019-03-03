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«Это действительно здорово»: Кейт Миддлтон честно объяснила, что значит быть принцессой

Супруга принца Уильяма ответила на вопрос школьницы на встрече с поклонниками.

«Это действительно здорово»: Кейт Миддлтон честно объяснила, что значит быть принцессой
Фото: Reuters/Jeff J Mitchell

В ходе официального визита в Северную Ирландию принц Уильям и Кейт Миддлтон нашли время, чтобы по традиции встретиться со своими многочисленными поклонниками. В числе тех, кто пришел увидеть королевскую пару в городе Баллимина, оказалась школьница по имени Ханна Ричи.

Девочка призналась герцогине Кембриджской, что пишет школьное сочинение о ее жизни, и поинтересовалась, каково это – быть принцессой. Ответ жены принца засняли на камеру, а позднее ролик выложил в Twitter журналист Валентин Лоу. На видео Кейт Миддлтон объясняет своей маленькой собеседнице, что ей очень нравится ее роль. При этом быть женой принца означает часто общаться с простыми гражданами, что ей особенно по душе.

«Я встречаюсь со множеством разных людей, каждый из которых – особенный. И это действительно… это и в самом деле здорово. Очень приятно познакомиться», – искренне и честно ответила герцогиня.

В комментарии к видео Лоу разместил снимок девочки и отметил: «Это Ханна Ричи, которая преуспела там, где другие, включая меня, потерпели неудачу. Она сумела взять интервью у герцогини Кембриджской».

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Тэги:

ИрландияКейт МиддлтонПринц Уильям

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«Это действительно здорово»: Кейт Миддлтон честно объяснила, что значит быть принцессой
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