Муж Ксении Собчак может отказаться делить имущество в случае развода

В закулисье светской тусовки все чаще звучат предположения о том, что Ксения Собчак и ее муж оказались на грани развода.

О серьезном кризисе в отношениях пары не говорит только ленивый: после того, как Максим Виторган набросился с кулаками на предполагаемого нового возлюбленного жены, режиссера Константина Богомолова, супруги начали избегать друг друга на публичных мероприятиях и стараются не комментировать личную жизнь в общении с прессой.

Как считают в окружении знаменитой пары, в случае развода Виторган наверняка откажется от раздела имущества и уйдет, оставив все жене. Это неудивительно: Собчак гораздо богаче своего избранника. У телеведущей есть две квартиры в Москве, восемь нежилых помещений, жилье в Санкт-Петербурге, огромный дом с участком земли на Рублевке, а также авто люкс-класса. А в активах Виторгана – лишь машина и пара столичных квартир.

Маловероятно и то, что муж Ксении решит начать войну за опеку над ребенком. Помимо общего с Собчак сына Платона, у актера уже есть двое взрослых наследников, да и из семьи артисту уходить придется не впервые, пишет «СтарХит».