Хачапури, черный хлеб и селедка: участники «Последнего героя» рассказали, чего им не хватает на филиппинском острове

Ради того, чтобы побороться за победу в новом телепроекте, актерам и экстрасенсам пришлось пойти на некоторые жертвы.

Участники нового телепроекта ТВ-3 «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» должны прожить на острове Палаван на Филиппинах 39 дней. Чтобы побороться за победу на экстремальном шоу, знаменитостям пришлось пойти на некоторые жертвы, прежде всего, лишиться любимых продуктов питания.

Так, актер Илья Глинников рассказал, что начал работать над сценарием собственного фильма, а больше всего мечтает о простых радостях – хинкали и хачапури. Актриса Ирина Безрукова призналась: больше всего ей хочется просто выспаться в удобной постели. Отдыхать на песке оказалось очень неудобно, зелени на острове нет, а пальмовые листья не годятся для того, чтобы устроить из них подобие кровати. Из еды же артистке не хватает мороженого, шоколада и специй.

Как и ее товарищам по команде, звезде фильмов «Горько!» и «Елки» Юлии Александровой хочется перекусить. «Больше всего мечтаю о… пончиках и булочках», – говорит актриса.

Примерно так же обстоят дела у команды медиумов. По словам финалистки 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Татьяны Лариной, физические нагрузки на острове оказались высокими, поэтому она не отказалась бы от калорийного питания – картошки с луком и селедки с черным хлебом. Звезда 16-го сезона эзотерического проекта Николь Кузнецова не отказалась бы от аппетитного бургера, а если бы появилась возможность, обязательно заказала бы пиццу для всех товарищей.

Участник того же сезона Намтар Энзигаль отмечает, что устал от обилия морепродуктов в рационе. «С удовольствием бы съел ростовского шашлычка. На морепродукты уже смотреть не могу», – цитирует экстрасенса «СтарХит».