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Фильмы Netflix могут запретить выдвигать на «Оскар» по предложению Стивена Спилберга

Режиссер вновь призывает изменить правила Американской киноакадемии

Фильмы Netflix могут запретить выдвигать на «Оскар» по предложению Стивена Спилберга
Фото: globallookpress©Patrick Fallon

Стивен Спилберг продолжает настаивать на изменении правил Американской киноакадемии, касающихся выдвижения фильмов на премию «Оскар». Как считает режиссер, номинантами на престижную награду не могут быть картины, созданные компаниями-поставщиками контента на основе потокового мультимедиа.

К таким компаниям относится, прежде всего, Netflix, чей фильм «Рома» в 2019 году был представлен в десяти номинациях «Оскара» и взял три статуэтки за лучшую режиссуру, работу оператора и лучший иностранный фильм. Спилберг уверен, что подобные картины и фильмы из обычного проката находятся в неравных условиях.

В числе претензий, которые предъявляются к Netflix – большие затраты (50 миллионв долларов) на производство «Ромы», тогда как на создание той же «Зеленой книги» было потрачено вдесятеро меньше. Продукция компании находится в свободном доступе в 190 странах мира, из-за чего другие фильмы закономерно видит меньшее число избирателей Академии. Кроме того, фильм «Рома» вышел раньше многих его конкурентов.

Как отмечает портал Indie Wire, представители Netflix пока не комментируют сложившуюся ситуацию, а Спилберг намерен выступить со своим предложением на ближайшей встрече руководства Американской киноакадемии, которое состоится в ближайшие недели.

«Правила присуждения наград могут обсуждаться. Правление, вероятно, рассмотрит эту тему на апрельском заседании», – говорится в сообщении Академии кино.

Напомним, в 2018 году Стивен Спилберг уже выступал с подобным заявлением, но безуспешно.

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Тэги:

"Оскар"NetflixСтивен Спилберг

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Фильмы Netflix могут запретить выдвигать на «Оскар» по предложению Стивена Спилберга
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