Фильмы Netflix могут запретить выдвигать на «Оскар» по предложению Стивена Спилберга

Стивен Спилберг продолжает настаивать на изменении правил Американской киноакадемии, касающихся выдвижения фильмов на премию «Оскар». Как считает режиссер, номинантами на престижную награду не могут быть картины, созданные компаниями-поставщиками контента на основе потокового мультимедиа.

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К таким компаниям относится, прежде всего, Netflix, чей фильм «Рома» в 2019 году был представлен в десяти номинациях «Оскара» и взял три статуэтки за лучшую режиссуру, работу оператора и лучший иностранный фильм. Спилберг уверен, что подобные картины и фильмы из обычного проката находятся в неравных условиях.

В числе претензий, которые предъявляются к Netflix – большие затраты (50 миллионв долларов) на производство «Ромы», тогда как на создание той же «Зеленой книги» было потрачено вдесятеро меньше. Продукция компании находится в свободном доступе в 190 странах мира, из-за чего другие фильмы закономерно видит меньшее число избирателей Академии. Кроме того, фильм «Рома» вышел раньше многих его конкурентов.

Как отмечает портал Indie Wire, представители Netflix пока не комментируют сложившуюся ситуацию, а Спилберг намерен выступить со своим предложением на ближайшей встрече руководства Американской киноакадемии, которое состоится в ближайшие недели.

«Правила присуждения наград могут обсуждаться. Правление, вероятно, рассмотрит эту тему на апрельском заседании», – говорится в сообщении Академии кино.

Напомним, в 2018 году Стивен Спилберг уже выступал с подобным заявлением, но безуспешно.