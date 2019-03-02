«Вину признал»: устроившего ДТП Александра Емельяненко оставили под стражей на десять суток

Спортсмен не стал отрицать, что был в нетрезвом состоянии за рулем.

Александр Емельяненко, задержанный накануне в нетрезвом виде сотрудниками ППС, останется под стражей на десять суток. Такое решение вынес кисловодский суд. На бойца заведено дело о неповиновении стражам порядка.

По словам судьи, спортсмен раскаялся и извинился за свой нелицеприятный поступок. «Вину признал», – гласит судебный вердикт.

Началом срока ареста будет считаться 1 марта. Кроме раскаяния в содеянном, к числу смягчающих вину нарушителя обстоятельств суд отнес его достижения в спорте. Со своей стороны, боец согласился, что действительно находился за рулем своей иномарки в подвыпившем состоянии. При этом он не признает, что оказывал сопротивление полицейским.

Как уверяет Емельяненко, с представителями правоохранительных органов он лишь «поругался», говорил на повышенных тонах. Однако если бы он с его бойцовскими навыками оказал сопротивление, полицейским пришлось бы нелегко, у них обязательно остались бы следы побоев, пишет «РИА Новости».

Напомним, после автоаварии спортсмен ММА пытался скрыться на своем автомобиле, задержать его удалось только наряду ППС.