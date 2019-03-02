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«Очень слаба»: родственница Божены Рынски прокомментировала ее состояние после госпитализации

Вдову Игоря Малашенко выписали из испанской клиники, куда она попала накануне.

«Очень слаба»: родственница Божены Рынски прокомментировала ее состояние после госпитализации
Фото: КП/Евгения Гусева

После ухода из жизни политтехнолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко состояние здоровья его вдовы Божены Рынски ухудшилось. Накануне светскую львицу доставили в одно из медицинских учреждений в Испании. Об этом сообщила жена Владимира Гусинского, чья вилла расположена неподалеку от апартаментов скончавшегося медиаменеджера.

Как рассказала родственница Рынски Нина Костикова, когда вдове стало плохо, ей пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас ей стало лучше, но ее моральное состояние остается крайне подавленным. Женщина пробыла в клинике один день и вернулась домой, теперь ее необходимо перевезти в Москву.

«Она сейчас очень слаба», – отметила родственница. По словам Костиковой, у Божены началась тяжелейшая депрессия, из-за чего она может писать «не совсем адекватные вещи», передает «РИА Новости».

Напомним, тело 64-летнего Игоря Малашенко нашли в его испанском доме 25 февраля. После смерти медиамагната Рынска винила в случившемся саму себя и экс-супругу мужа, с которой у него шел сложный судебный процесс о разделе имущества. Божене даже пришлось обратиться к психологу, однако специалист не смог помочь ей быстро.

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«Очень слаба»: родственница Божены Рынски прокомментировала ее состояние после госпитализации
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