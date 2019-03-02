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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова упала в люк перед выходом на сцену

Актриса получила несколько ушибов, но смогла сыграть свою роль.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова упала в люк перед выходом на сцену
Фото: Instagram@volkovihome

Екатерина Волкова, хорошо знакомая любителям кино по роли Веры в фильме «Воронины», получила несколько ушибов, из-за падения в люк в театре. Перед началом премьерного показа постановки «Город» актриса провалилась в техническое помещение под театральной сценой, но смогла отыграть свою роль.

Как призналась Екатерина, при падении она повредила колено, ушибла бедро и область ребер. Артистка опубликовала в соцсети снимок, на котором видны ее травмы, но заверила поклонников, что «отделалась легко».

«Сегодня поняла, что на многое способна, даже выходить на сцену с реальными слезами», – сообщила Волкова подписчикам в Instagram. Знаменитость отметила, что забыть о боли ей помогла ее любимая работа.

Фото: Instagram@volkovihome/stories

Ранее звезда «Ворониных» пожаловалась, что после съемок в сериале ее стали редко приглашать в другие проекты. Как считает Екатерина Волкова, режиссеры перестали воспринимать ее как актрису, способную сыграть любую роль, и видят лишь ее комедийный типаж.

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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова упала в люк перед выходом на сцену
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