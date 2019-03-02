Актер Роман Маякин разочаровался в экстрасенсах после участия в новом шоу «Последний герой»

В поездке на остров актер окончательно утвердился во мнении, что ясновидящих не существует.

Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Роман Маякин полностью разочаровался в медиумах в поездке на Филиппинские острова, где снимался проект. Как отметил актер, он и раньше не слишком верил в мистические способности людей, а после участия в программе только утвердился в своем мнении.

Как рассказал артист на своей странице в Instagram, никто не способен предсказать будущее, а всю нужную для жизни информацию можно почерпнуть из книг или общения с мудрыми людьми, не увлекающимися эзотерикой.

«Этот год мне пришлось начать с борьбы с экстрасенсами! Скажу, что я в них никогда не верил, и, честно говоря, верить не буду», – признается актер фильма «Сладкая жизнь».

Роман обратился к своим подписчикам с вопросом, верят ли она сами в существование экстрасенсов. Мнения поклонников, конечно же, разделились: кто-то согласился с мыслями актера, другие же остались в уверенности, что ясновидящие действительно есть. «Есть люди, обладающие способностями, только они не полезут в телек», – высказался дин из комментаторов блога Маякина.

Напомним, показ шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» начинается в субботу, 2 марта, на телеканале ТВ-3.