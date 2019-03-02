Анфиса Чехова устроила фотосессию топлес на мальдивском курорте

На днях Анфиса Чехова отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Судя по снимкам, которые артистка публикует в соцсети, на курорт она прилетела без сына Соломона, зато с загадочным мужчиной. В спутнике телеведущей самые внимательные поклонники немедленно опознали эксперта телешоу «Адская кухня» Эдуарда Демченко.

Накануне Чехова поделилась в Instagram новыми мальдивскими кадрами. На фотографиях звезда позирует перед камерой топлес, прикрывая пышные формы то пляжной шляпой, то просто руками.

«Рай», – коротко подписала Анфиса свою смелую публикацию. Подписчики странички начали активно осуждать откровенную фотосессию. За несколько часов пост получил больше 60 тысяч «лайков», а в комментариях ведущая получила сотни комплиментов.

«Ого! Смело!», «Роскошная женщина», «Анфиса, годы над вами не властны, вы обворожительны», «Ох, ну уберите уже ручки, дайте полюбоваться красотой!», «Почему Мальдивы так располагают к раздеванию?», «Эстетика женской красоты завораживает, так что продолжайте в том же духе», – пишут фанаты знаменитости.