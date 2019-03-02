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Олега Газманова атаковала большая рыба в Индийском океане

Звездный певец отбивался от нее с помощью селфи-палки.

Олега Газманова атаковала большая рыба в Индийском океане
Олег Газманов/Фото: Global Look Press

Знаменитый российский певец Олег Газманов отдыхает на Мальдивах. На своей страничке в социальной сети Instagram он рассказал о неприятном инциденте, который случился с ним во время отдыха. На певца напала огромная рыбина.

«Я далеко от дома в Индийском океане. Снимал на камеру подводный мир и на меня напала рыба. Она выглядит маленькой, но на самом деле она около метра, толстая и быстрая. Кто знает, как она называется? На кого-то нападала? Я уплывал, а она раз за разом нападала — просто в одной минуте все не поместилось. Потом отстала. Зубы у неё неприятные. Если бы не было селфи-палки, не знаю, как и чем бы я отпихивался от неё», — заметил исполнитель.

«Олег, это спинорог. Моего мужа гоняла такая рыба в Красном море, в Шарме. Видно, у неё рядом гнездо», «Самцы проявляют естественную агрессию, защищая свою территорию от чужаков», «Олег Михайлович, пожалуйста, поаккуратнее, ну их, этих рыб. Вы здесь нужны!», «Красивая рыба. Она житель подводных глубин, охраняет свое царство от непрошеных гостей. А видео класс, спасибо вам за красоту и за вдохновляющие песни», «Это вожак отстаивал свой косяк, а тут «конкурент», опасность и страшная селфи-палка. А вообще, интересное получилось приключение и кино», — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:

Индийский океанМальдивыОлег Газманов

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Олега Газманова атаковала большая рыба в Индийском океане
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