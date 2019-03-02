Марат Башаров прилетел к жене на Пхукет после новостей о разводе

Не так давно супруга актера Марата Башарова заявила в соцсетях, что собирается разводиться со звездой. Актер ее периодически избивает. Кроме того, как отметила Елизавета Башарова, ее муж не может избавиться от алкогольной зависимости, что пагубно влияет на их семейные отношения.

Вскоре девушка отправилась отдыхать на Пхукет вместе с их общим ребенком. Между тем стало известно, что актер прилетел к жене в Таиланд и как ни в чем не бывало отдыхает вместе с супругой и ребенком. Он покупает сыну Марселю мороженое и вообще всячески демонстрирует, что у них все прекрасно и все скандалы в прошлом. Он рекомендует не читать желтую прессу и не верить сплетням, которые ходят вокруг его имени.

Кроме того, Башаров пригласил всех почитателей своего таланта на спектакль «Сублимация любви», который вскоре будет показан в Санкт-Петербурге, сообщает «СтарХит».