«Он будет бить, насиловать, убивать»: боец Сергей Харитонов нелестно высказался об Александре Емельяненко

Известный российский боец Сергей Харитонов прокомментировал на своей страничке в социальной сети Instagram последний скандал, в который угодил его коллега Александр Емельяненко. Напомним, что тот попался в руки полиции в пьяном виде, устроив ДТП. При этом при задержании он оказал сопротивление.

больше по теме Александр Емельяненко обвенчался с бывшей женой Полиной Селедцовой Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

Харитонов считает, что такие люди, как Емельяненко, просто опасны для общества. «Он будет бить, насиловать, убивать», — сказал Харитонов. Боец отметил, что Емельяненко необходимо сослать в Чечню в клуб «Ахмат», которым руководит глава республики Рамзан Кадыров. В противном случае, как считает Харитонов, спортсмен может натворить еще каких-нибудь дел.

«Серега, ты прав, полностью с тобой согласен. Пока был в жестких рукавицах, все было ок. Как стал сам по себе, то все заново началось», «Возможно, если бы Фёдор был рядом, то таких приключений бы не было у Александра!», «Ну напился Саня, что такого страшного, никого не избил. Заплатит по счетам штраф и будем надеяться, что на этом все закончится», — отметили в комментариях пользователи.