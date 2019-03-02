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Айза Анохина поругалась с мужем на Бали

Известный блогер заметила, что зато ей удалось восстановить свое психическое здоровье.

Айза Анохина поругалась с мужем на Бали
АЙЗА АНОХИНА/ ФОТО: Instagram.com/aizalovesam/

Российский дизайнер и блогер Айза Анохина уже давно живет с супругом бизнесменом Дмитрием на острове Бали. На своей страничке в социальной сети Instagram она рассказала, что возвращалась на машине с мужем и у них возник спор. В результате Анохина решила не продолжать разговор и просто вышла из машины. Буквально через минуту полил сильный ливень.

Анохина добежала до ближайшего кафе и заказала такси. Она отметила, что у нее в голове после ссоры дикие мысли. Ей хочется все перевернуть с ног на голову. «Хочу рисковать, хочу жить счастливо и вообще ни о чем не париться! Я восстановила своё психическое здоровье, чувствую себя офигительно и никому не позволю это испортить. Я что зря сдала анализов на 1000 долларов и витаминов пью горстями. Теперь каждый шаг я буду делать с удовольствием!» — заявила звезда. Она отметила, что когда вернется домой, то начнет приборку во всей квартире. Это занятие ей очень по душе.

«Трудотерапия — то что нужно! Айза не расстраивайтесь так. Такое впечатление, что вы сейчас буквально убедили себя в том, что написали! Вы сильная личность и вы справитесь!» «Вы отличная мама и хорошая женщина», «Спасибо тебе большое, ты сделала мой день. С утра настроение не фонтан, все дома, а мне на работу. Так хочется немного отдохнуть, особенно когда болеешь, а тут такой мотивирующий пост», — заметили в комментариях пользователи.

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Айза Анохина поругалась с мужем на Бали
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