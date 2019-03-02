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Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание в самолете

Продюсер коллектива Андрей Разин поблагодарил командира лайнера за грамотные действия в экстренной ситуации.

Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание в самолете
Дмитрий Тревога/instagram.com/razin_andrei_lm/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с солистом коллектива Дмитрием Тревогой. Музыкант во время полета по маршруту Москва-Сургут потерял сознание. Командир экипажа, по словам Разина, обратился ко всем пассажирам, которые были на борту. Он спросил, есть ли медицинские работники. В итоге врач реанимации по имени Елена, которая оказалась в этом же лайнере, оказала Тревоге первую помощь.

В Сургуте в аэропорт была вызвана экстренная служба, которая оказала артисту необходимую медицинскую помощь. Разин надеется, что Тревога сможет продолжить гастрольную деятельность с коллективом.

«Дай Бог крепкого здоровья Дмитрию, группе «Ласковый май» и всем фанатам», «Спасибо большое скорой помощи, что вовремя оказали Дмитрию экстренную помощь. Желаю всего наилучшего Диме», — отметили в комментариях пользователи.

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«Ласковый май»Андрей РазинДмитрий Тревога

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Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание в самолете
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