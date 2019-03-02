«Моего ребенка никто не травил»: Слуцкая опровергла слухи, что у ее дочери проблемы в секции фигурного катания

Несколько дней назад стало известно, что у дочери фигуристки Ирины Слуцкой возникли проблемы в школе фигурного катания. Якобы старшая девочка не дает восьмилетней Варе прохода и оскорбляет мать ребенка.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Слуцкая заметила, что фантазии российских СМИ можно только позавидовать. По ее словам, о школе в ее предыдущем посте, где она и рассказала о проблеме, не было сказано ни слова. «Моего ребенка никто не травил. История разрешилась без мордобоя и выяснения отношений на уровне дети-родители. Хочу поблагодарить каждого, кто оставил свой отзыв. Будьте счастливы и берегите своих детей!» — заметила прославленная фигуристка.

«Я рада, что ваш вопрос разрешился миром, представляю, как этой девочке было стыдно», «Ну, держитесь, Ирина! И не переживайте. Дети больше всего на свете верят родителям!» «Какая же вы красотка! Любимая и неповторимая! Просто спасибо вам, что ведёте аккаунт, даёте нам возможность радоваться и переживать за нашу любимую Ирину Слуцкую!» — заметили в комментариях пользователи.